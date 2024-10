La Polizia di Stato di Cagliari ha notificato stamattina 11 misure cautelari di divieto di dimora ad altrettanti stranieri, domiciliati nello stabile occupato abusivamente in via Riva di Ponente. I provvedimenti sono stati emessi dal gip, nell’ambito di un articolato procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica di Cagliari e mirato a disarticolare la rete di spaccio cittadina, insistente tra Piazza del Carmine e via Roma.

L’attività compiuta dagli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile era iniziata da diversi mesi, con servizi di osservazione e pedinamento dei soggetti gravitanti nell’area monitorata, in cui sono state documentate numerosissime cessioni di droga, cocaina, hashish e marijuana, nei confronti soprattutto di giovani, fra cui anche minorenni. Durante questo periodo, nel corso del lavoro dei poliziotti, sono stati diversi gli arresti in flagranza, eseguiti sia dagli agenti delle Volanti che dai Falchi della Squadra Mobile.

Stamattina i poliziotti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione all’interno del complesso edilizio di via Riva di Ponente alle prime luci dell’alba, con la collaborazione di 4 squadre del Reparto Mobile Sardegna, degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, dei poliziotti delle Volanti e degli Specialisti della Polizia Scientifica. Hanno dato il ausilio all’operazione anche due Unità Cinofile Antidroga della Guardia di Finanza.

Nei vari spazi del caseggiato i poliziotti hanno identificato circa 50 cittadini extracomunitari. All’interno dello stabile sarebbero stati rinvenuti anche 100 grammi tra hashish e marijuana. Oltre gli stranieri destinatari dei provvedimenti cautelari, altri 11 soggetti, risultanti totalmente irregolari sul territorio nazionale, sono stati immediatamente accompagnati presso l’ufficio immigrazione per la valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi. Gli accertamenti dei poliziotti continueranno anche sulla posizione degli altri soggetti.