Lo scorso 19 maggio la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Cagliari ha svolto ulteriori controlli ad alcuni locali del Poetto ubicati nel litorale Quartese, unitamente alla Polizia Locale, al fine di verificare la regolarità delle autorizzazioni ed il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nel settore dell’intrattenimento serale e notturno.

Come noto, infatti, tutti gli esercizi pubblici presenti nel litorale di Quartu sono autorizzati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande con la diffusione di un mero sottofondo musicale, esclusivamente connessa, in via marginale, allo svolgimento dell’attività di somministrazione.

Da uno dei locali, secondo quanto riferito, proveniva invece musica da discoteca ad alto volume, all’interno del quale è stata accertata la presenza di circa 300 avventori, che stavano partecipando ad una tipica serata da discoteca, condotta da tre dj, nonostante il locale fosse sprovvisto delle previste certificazioni di agibilità che, come noto, devono attestare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali e degli impianti proprio nell’interesse e per l’incolumità degli avventori e del personale.

Nel corso del servizio sarebbe stata inoltre accertata la somministrazione di bevande alcoliche ad alcuni minorenni. Alla luce di quanto riscontrato, nonché di altre irregolarità accertate nella circostanza e del fatto che anche nel recente passato si fossero verificate criticità riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura del locale per un periodo di 20 giorni.