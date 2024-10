Questo pomeriggio presso un Centro Revisioni Auto in Via di Dolcetta, per motivi ancora da accertare, tre uomini sono stati accoltellati da una quarta persona che si è dato alla fuga a bordo di un’auto.

Da una prima ricostruzione, all’interno dell’officina si è presentato un uomo che dopo aver chiesto delle informazioni si è scagliato contro le tre persone presenti (i due titolari ed un dipendente) colpendoli con un coltello.

Due sono molto gravi e sono stati trasportati in codice rosso uno all’ospedale “Brotzu” e l’altro al Policlinico di Monserrato, mentre il terzo ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono ancora presenti gli Agenti della Volanti, della Squadra Mobile e gli operatori della Polizia Scientifica per i rilevi del caso. Sono tuttora in corso gli accertamenti per rintracciare l’autore del gesto.