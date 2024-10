Nella notte gli agenti della Squadra Volante di Cagliari sono intervenuti in Viale Bonaria perché era stata segnalata una lite violenta tra due cittadini stranieri. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato un uomo ferito e sanguinante. Da quanto è emerso dai primi accertamenti degli agenti, la lite fra i due uomini - un cittadino tunisino ed un guineano - sarebbe scaturita per futili motivi.

Ad avere la peggio è stato il 45enne della Tunisia che, secondo quanto riscontrato, era stato colpito con un tubo di ferro da un giovane 24enne originario della Guinea, che immediatamente dileguatosi. Il ferito è stato soccorso dai paramedici del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo nell'ospedale più vicino. Il giovane è stato immediatamente rintracciato e fermato nella vicina via Nuoro, e successivamente accompagnato in Questura.

Nel corso dei successivi accertamenti, operata attraverso i rilievi fotodattiloscopici presso i laboratori della Polizia Scientifica, è emerso che il guineano annoverava numerosi precedenti di polizia e diversi “alias”, e proprio con una identità fittizia è risultato avere a suo carico un dispositivo di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino del medesimo; doveva infatti espiare la pena di due anni di reclusione, emessa dal Tribunale di Cagliari nello scorso mese di febbraio.

L’uomo, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta. I poliziotti sono ancora al lavoro per chiarire le dinamiche della lite e individuare eventuali responsabilità penali.