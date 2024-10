Questa mattina all'alba, a Cagliari, un 20enne è finito in ospedale dopo essere stato ferito all'addome. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato accoltellato a seguito di una lite, avvenuta intorno alle 6 in via Venuri all'esterno di un locale.

Dopo una discussione furibonda con atri coetanei sarebbero venuti alle mani. Uno di questi avrebbe estratto dalla tasca un coltello ferendolo all'addome. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia. La squadra mobile sta sentendo alcune persone per ricostruire la vicenda.

Saranno visionate anche le riprese delle telecamere della zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Le condizioni del 20enne non sono gravi e secondo i medici dovrebbe cavarsela in una decina di giorni.