Nella serata di ieri è stato liberato, a Cagliari, l'accampamento creatosi all'esterno dello stabile in cui vivevano i migranti in via Riva dopo che lo scorso 9 marzo era stato distrutto da un incendio. Il Comune necessita infatti dello spazio per le celebrazioni della festa di Sant'Efisio, che avrà luogo lunedì 1 maggio.

L'area doveva essere liberata al più presto, e per i migranti è stato trovato un alloggio ad Elmas. Dopo aver pianificato l'operazione nel corso di un incontro del Comitato ordine e sicurezza, sul posto sono arrivati carabinieri, polizia, polizia municipale e guardia di finanza, che hanno trasferito i dieci migranti.

La municipale ha fatto rimuovere le carcasse di auto e i veicoli che i migranti usavano come alloggio. Questa mattina sono proseguite le operazioni per ripulire l'area. Nello stabile colpito dal rogo vivevano 40 migranti: successivamente identificati, quelli sprovvisti di permesso di soggiorno erano stati espulsi, mentre per gli altri richiedenti asilo erano stati individuati alloggi, ma alcuni non avevano accettato ed erano rimasti in zona.