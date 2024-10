A Cagliari prosegue l'attività volta a restituire un migliore decoro alla città, intrapresa dalla Sezione Vigilanza Ambientale del Corpo della Polizia Municipale. Gli agenti sono impegnati in questi giorni nella rimozione dalle vie della città di diversi veicoli lasciati in stato di abbandono e oramai degradati allo stato di relitto.

Gli interventi hanno riguardato prevalentemente le zone di Is Mirrionis e Pirri, non senza difficoltà operative, poiché, in molte occasioni, i mezzi abbandonati risultano essere stati dati alle fiamme.

Non meno impegnativa risulta l'attività amministrativa conseguente, in quanto i veicoli risultano essere stati posti sotto sequestro o, addirittura, confiscati e pertanto, anche per tali casi, si procede all'adozione delle corrispondenti sanzioni.

Non viene trascurata neanche la contestuale problematica derivante dalla presenza di rifiuti di ogni genere accumulati all'interno delle vetture e, in questi casi, l'azione si esplica su più fronti che richiedono il coordinamento tra vari servizi dell'amministrazione.

In termini economici, non seguire le corrette procedure per effettuare la rottamazione e la radiazione dal Pubblico registro automobilistico dei veicoli può costare caro ai trasgressori. Infatti, per le violazioni sull'abbandono dei veicoli si procede con l'applicazione di sanzioni da 1000 a 5000 euro, in base al Testo Unico Leggi Ambientali.