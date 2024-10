Le imprenditrici AIDDA per i giovani e il lavoro: opportunità e prospettive con "Garanzia Giovani ": se ne parlerà mercoledì 8 ottobre, con inizio alle 17,30, in Viale Colombo 2, a Cagliari presso l'Associazione Industriali.

L'incontro, organizzato da Aidda-Delegazione Sardegna, sarà aperto dalla Presidente, d.ssa Caterina Montaldo, a seguire la relazione di Francesca Bragaglia, consulente del lavoro, che illustrerà il “Programma Garanzia Giovani”, promosso dall'Unione Europea e di cui la Regione Sardegna ha avviato l'attuazione.

Interverrà, inoltre, sugli aspetti relativi alla formazione, Bonaria Spignesi, amministratore di UNIFORM-Confcommercio e consigliera di AIDDA Sardegna.

All'iniziativa è prevista la partecipazione dell'assessore regionale del Lavoro d.ssa Virginia Mura.

Le imprenditrici di AIDDA hanno mostrato particolare interesse al Programma Garanzia Giovani, che si rivolge ai giovani fra i 15 e i 29 anni, che non svolgono nessuna attività, né di studio, né di lavoro, e che, come attestano i più recenti dati ISTAT sulla disoccupazione giovanile, sono in costante aumento, soprattutto in Sardegna.

“Siamo fortemente preoccupate per il futuro dei nostri giovani e per il perdurare della crisi, che mette a rischio la stessa stabilità sociale - ha detto la presidente Montaldo - occorre mettere in campo nuove strategie formative, occupazionali e imprenditoriali: con le nostre imprese, vogliamo poter offrire reali occasioni di formazione e inserimento lavorativo per i giovani disoccupati, attraverso le modalità previste dal Programma Garanzia Giovani, che presenta diverse opportunità e aspetti di indubbio interesse”.