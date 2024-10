Come noto, il 22 settembre a Cagliari arriverà Papa Francesco e allora, per l’occasione, tutto dovrà essere perfetto a cominciare dalla chiesa di Bonaria che oggi non si presenta proprio nel migliore dei modi.

Per eliminare le infiltrazioni d’acqua e intervenire sui cedimenti servirebbero circa 300 mila euro.

I frati Mercedari, custodi del Santuario e del Simulacro della Modanna di Bonaria, hanno già avviato le pratiche per eseguire i lavori.