Oggi l’Arma dei carabinieri ha celebrato le ricorrenze commemorative della patrona Virgo Fidelis e del 78° anniversario della battaglia di Culqualber. Sempre oggi i militari hanno celebrato la Giornata dell’orfano, istituita nel 1996 e rappresenta per i carabinieri e per l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari un'occasione di vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti.

In mattinata monsignor Arrigo Miglio ha celebrato la messa nella chiesa di San Lucifero a Cagliari, hanno partecipato le autorità regionali, provinciali e cittadine, dei familiari delle vittime del dovere e di una folta rappresentanza di carabinieri, in servizio e in congedo insieme alle familiari.

Prima della messa Messa, nella caserma Zuddas di via Sonnino, sede del Comando legione carabinieri Sardegna, si è svolta una cerimonia con la deposizione di una corona in onore dei caduti e con la premiazione di un encomio per i militari, che si sono distinti in operazioni di servizio.

I militari premiati sono tenente colonello Marcello Sardu (attualmente in servizio nella sezione polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Cagliari) per aver condotto, come comandante del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Trieste, una articolata attività di indagine in materia di stupefacenti che ha portato all’arresto di 19 persone e al sequestro di 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Premiati anche il maresciallo Maggiore Stefano Melis, brigadiere capo Giuseppe Cingolani e l’appuntato scelto Swippy Saba (in servizio presso il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carbonia) per aver condotto una articolata attività di indagine in materia di stupefacenti, contraffazione di banconote, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione che ha portato all’arresto di 17 persone e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti, di numerose banconote contraffatte e alla completa disarticolazione del sodalizio criminale.

Gli appuntati scelti Paolo Locci e Mauro Vitale (stazione di Decimomannu), per essere intervenuti in soccorso di un giovane affetto da gravi problemi psichici che tentava il suicidio mediante impiccamento, riuscendo a trarlo in salvo, nonostante la resistenza da lui opposta.

Maresciallo maggiore Antonio Michele Chessa (attualmente in servizio presso il Comando legione) per aver dato, in servizio presso quale addetto un determinante contributo in complessa attività di indagine che ha portato alla disarticolazione di un pericoloso sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di altri gravi reati (tra cui ricettazione armi da sparo comuni e da guerra), all’arresto di 65 persone, al recupero e sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente, di numerose armi comuni e da guerra, di esplosivo e munizioni.

Hanno ricevuto il riconoscimento anche il luogotenente Fabio Antista, il maresciallo capo Sebastiano Antonio Sanna, il vice brigadiere Matteo Pintus (Stazione de La Maddalena), per aver dato, in servizio presso il Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro, un determinante contributo in complessa attività di indagine che ha portato alla disarticolazione di un pericoloso sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla commissione di altri gravi reati (tra cui estorsioni e reati contro il patrimonio), all’arresto di 12 persone, al recupero e sequestro di un discreto quantitativo di stupefacente e di danaro.