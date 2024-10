E' cessata ufficialmente oggi l'emergenza-acqua a Cagliari. Le restrizioni erano scattate la settimana scorsa per circa 280 mila abitanti ed avevano interessato il capoluogo e vari comuni dell'hinterland.

Il sindaco Massimo Zedda ha revocato l'ordinanza che ne proibiva l'impiego per uso potabile e per la preparazione degli alimenti. Tutto questo in seguito alla comunicazione della Asl 8 che ha espresso il giudizio di idoneità dell'acqua al consumo umano.

La situazione sta tornando alla normalità in tutto il Cagliaritano: da definire soltanto la situazione di Quartu, Quartucciu e Selargius (eccetto Su Planu, rientrato nella norma ieri). Ma dovrebbe essere soltanto una questione di ore.