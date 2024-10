Gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti gli investigatori della Sezione Falchi della Squadra Mobile, nella mattinata di ieri, hanno eseguito un blitz a sorpresa in un appartamento situato nella zona di Monte Urpinu.

All’interno della casa in uso all’uomo, gli operatori della Polizia di Stato avrebbero trovato circa 650 grammi di hashish di cui 50 già confezionati in un panetto e i restanti in fase di lavorazione. In particolare, secondo quanto riferito, nell’abitazione era presente la sostanza grezza contenuta in un sacchetto e in una scatola, costituita da marijuana in fase di trasformazione, la cui lavorazione veniva effettuata con diversi strumenti tra cui una bilancia, un frullatore, un setaccio elettrico e una sofisticata pressa idraulica.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, unitamente alla somma di 295 euro, ritenuta compendio dell’attività criminosa. Al termine delle incombenze l’indagato è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.