Il Tribunale di Cagliari, aderendo alla richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto di tre soggetti residenti nell’hinterland cagliaritano, intercettati dalla Guardia di Finanza con oltre 4,5 kg di cocaina. Per due di loro, presunti destinatari della droga, pregiudicati, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il corriere incensurato, incaricato della consegna, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Tutto è nato quando i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di un'attività di controllo economico finanziario svolto nel capoluogo, hanno notato, in un’area residenziale, un’utilitaria condotta da un soggetto che si destreggiava in manovre ripetute e apparentemente senza meta.

Temendo si potesse trattare di ladruncoli, l’auto è stata seguita con maggiore circospezione fino a che è stata vista avvicinarsi ad un furgone bianco, privo di insegne, che sostava in una zona celata. Dal furgono è venuto fuori, con fare sospetto, un soggetto (poi scoperto essere l’autista del mezzo stesso) con in mano un pacco di rilevanti dimensioni, che avrebbe consegnato ad un'altra persona che a sua volta lo avrebbe repentinamente riposto nel bagagliaio, allontanandosi velocemente alla guida del proprio mezzo. La dinamica dei fatti riscontrati ha indotto i finanzieri ad avviare un immediato servizio di pedinamento, riscontrando ulteriori manovre sospette del conducente dell’auto, verosimilmente volte a scongiurare la possibilità di essere seguito.

Il soggetto si è diretto infine nei pressi dell’ospedale Binaghi dove, secondo quanto riferito, poco dopo è stato raggiunto da un altro uomo a bordo di un’auto di lusso di grossa cilindrata. Quest’ultimo, accostatosi all’abitacolo dell’utilitaria, avrebbe immediatamente ricevuto dal conducente di questa il plico appena ritirato, che anch'egli avrebbe riposto con immediatezza nel bagagliaio dell’auto di lusso. A quel punto i militari della Guardia di Finanza sono intervenuti bloccando la strada che l’auto, in procinto di allontanarsi dal luogo dell’incontro, stava percorrendo. E' iniziato così il controllo accurato del conducente, durante il quale i militari hanno rilevato un fortissimo stato di agitazione, ancor più manifesto alla richiesta di prendere visione del pacco che era stato appena ritirato.

Visionato il pacco, i finanzieri hanno constatato che il plico riportava una spedizione postale proveniente dal nord Europa, specificatamente dall’Olanda, caratterizzata da evidenti incongruenze tra i dati riportati sulla stessa e le generalità dei soggetti controllati i quali, alle più pressanti richieste dei militari, in forte stato di agitazione hanno fornito vaghe e contraddittorie giustificazioni. Le circostanze rilevate hanno indotto gli uomini della Finanza a eseguire un controllo più approfondito sul contenuto del pacco in questione, all’interno del quale sarebbero stati rinvenuti 4 pacchetti di analoghe dimensioni contenenti una sostanza di colore bianco. Il test effettuato sulla sostanza ha attestato che trattavasi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 4 kg e mezzo, certamente destinata ad alimentare i traffici illeciti nelle piazze di spaccio del cagliaritano.

A quel punto gli accertamenti sono stati estesi dalle Fiamme Gialle anche al soggetto che si era materialmente occupato della consegna della spedizione illecita, poi identificato in un dipendente di una locale società operante nel settore del recapito della corrispondenza; lo stesso sarebbe stato trovato in possesso di una considerevole somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, pari a 1.500 euro, da ritenersi, con ogni evidenza, il compenso ricevuto per la consegna illecita eseguita al di fuori dei regolari canali di recapito. L’operazione della Guardia di Finanza è proseguita con una serie di perquisizioni e ha portato all’arresto dei tre responsabili, l’individuazione di un laboratorio clandestino utilizzato per la lavorazione della sostanza stupefacente, il sequestro di 4,5 kg di cocaina ed il sequestro di un’ingente somma di denaro contante pari a oltre 14.500 euro, ritenuta parziale provento dell’attività illecita.

Il sequestro eseguito – che sottrae alle organizzazioni criminali che operano nel mercato clandestino degli stupefacenti proventi illeciti per oltre 400.000 euro – conferma la massima attenzione che il Corpo dedica al contrasto dei traffici delittuosi attraverso un quotidiano impegno sul territorio.