Si rinnova il "rituale" della vestizione della statua del 1800 dedicata al re sabaudo Carlo Felice a Cagliari, in piazza Yenne, per festeggiare la permanenza dei rossoblù in serie A.

L'operazione, promossa dal centro coordinamento Cagliari club, è scattata in mattina, quando al al sovrano piemontese è stata infilata una tunica con i colori del Cagliari. Nella mano destra della statua è stata fissata una bandiera dei quattro mori. In testa un copricapo con i colori sociali del club.

È una tradizione che si ripete da quasi 60 anni per celebrare promozioni (la prima volta risale al 1964), sofferte salvezze e importanti risultati. La festa più iconica quella del 1970, in occasione della conquista dello scudetto da parte di Gigi Riva e compagni.