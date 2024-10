Il sindaco Paolo Truzzu ha portato, questa mattina di giovedì 23 settembre, gli auguri dell'amministrazione comunale alla signora Adele Anedda in occasione dei suoi 106 anni.

Nata a Cagliari, vedova, la signora Anedda vive in via Tuveri. Sfollata durante la guerra, come tanti cagliaritani, ha passato diversi ani a Nurri, fino alla fine degli anni '50, per fare poi rientro in città. La signora Anedda è una delle concittadine più longeve e a lei, in questa giornata speciale, vanno gli auguri di tutta la cittadinanza. Il sindaco Truzzu le ha donato una medaglia ricordo e una pergamena.