Domani in via Roma tornerà a girare la ruota panoramica inaugurata lo scorso agosto.

"La ruota panoramica potrà riprendere la propria attività da domani. Nella giornata di oggi, venerdì 5 marzo, è stato adottato il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi aperta presso lo sportello unico per le attività produttive del comune di Cagliari", ha fatto sapere l'assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia.

"Tutto ciò può avvenire perché Il DPCM del 3 marzo, per le zone bianche, fa venir meno moltissime delle limitazioni previste per le zone gialle, - prosegue l'assessore - ovviamente il tutto nella massima sicurezza: zona bianca non vuol dire "liberi tutti" e confido nella massima responsabilità da parte dei cittadini nel volere seguire alla lettera le disposizioni previste a riguardo".

"Si lavora in collaborazione con il Presidente della Regione Sardegna - conclude Alessandro Sorgia - affinché allo stesso modo altre attività possano riprendere finalmente il proprio lavoro".

La ruota panoramica dispone di 36 cabine e ha un'altezza massima 55 metri.