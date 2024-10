La Polizia di Stato sarà al Teatro Massimo di Cagliari , la mattina di martedì 30 maggio, per l'evento conclusivo del Concorso Scolastico Regionale “A Spasso in Sicurezza” , portato avanti dal Corpo in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e che ha visto coinvolti tutti gli alunni e gli studenti delle istituzioni scolastiche sarde di I e II ciclo, statali e paritarie , comprese le scuole dell'infanzia, della regione Sardegna.

Nel corso dell'evento saranno premiati gli elaborati che si sono distinti in relazione al messaggio sulla “ guida responsabile ”, ma ci sarà anche un momento in cui gli uomini e le donne della Polizia Stradale forniranno informazioni sulla sicurezza stradale per sensibilizzare il pubblico nell' assunzione di comportamenti corretti sia come conducenti/passeggeri, sia come pedoni.

Presentiranno anche alcune Autorità provinciali e l'artista sardo Bob Marongiu, che ha fornito il proprio contributo artistico all'iniziativa.