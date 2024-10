Lunedì prossimo, 4 dicembre, alle 10 a Cagliari presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria, l’arcivescovo metropolita, Sua Eccellenza Giuseppe Baturi, officerà la Messa solenne di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco.

La celebrazione, aperta a tutta la cittadinanza, sarà presieduta dal comandante del Comando Marittimo Autonomo Ovest e di Presidio Militare Interforze Sardegna, contrammiraglio Enrico Pacioni, e dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, Dirigente Superiore ingegner Maria Pannuti, e vedrà la presenza delle massime autorità civili e militari, del personale in servizio e in congedo e delle relative associazioni combattentistiche e d’arma.

La cerimonia è un momento particolarmente sentito dal personale della Marina Militare e dai loro familiari.

Per l’occasione nel piazzale antistante la Basilica sarà presente una autoemoteca dell’AVIS (Associazione volontari italiani Sangue) per le donazioni del sangue. Questo testimonia la vicinanza e la sensibilità della Forza armata per tutte le tematiche di carattere sociale, mettendo in evidenza il forte rapporto di collaborazione tra la Marina Militare in Sardegna e le istituzioni civili regionali.