È successo ieri sera in una abitazione di via Trexcenta a Cagliari, nella zona di Pirri. Un uomo di circa 40 anni, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato trasportato al pronto soccorso con numerose ferite a una gamba. Il fratello, 51 anni disabile in sedia a rotelle, è stato portato in caserma e nei suoi confronti potrebbero scattare provvedimenti.

L'episodio è avvenuto intorno alle 20. Il 40enne che si trovava agli arresti domiciliari e il fratello di 51 anni hanno iniziato a litigare. Cosa sia accaduto non è ancora chiaro, ma da quanto si apprende il più grande avrebbe ferito il fratello alla gamba. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il ferito in una stanza della casa e il 51enne in camera a terra ai piedi del letto, con in mano ancora il coltello. I militari gli hanno intimato di lasciare l'arma, ma lui dopo aver lasciato il coltello ha tentato di prendere un altro oggetto da sotto il tetto, nonostante i carabinieri gli avessero intimato di non farlo, tanto che per fermarlo hanno usato il taser. Il 51enne dopo essere stato visitato dal 118 è stato portato in caserma, mentre il ferito è stato trasportato con codice rosso al Brotzu, ma non è in pericolo di vita.