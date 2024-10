Ben 12 “congegni da divertimento ed intrattenimento” (questa la definizione esatta che fornisce il Legislatore) sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Cagliari e provincia, privi dei requisiti normativi per la loro messa in funzione: mancanza di collegamento alla rete dell’Amministrazione Dogane e Monopoli (necessaria affinché lo Stato possa monitorare le giocate effettuate e le relative movimentazioni di denaro), mancanza dei titoli autorizzativi, offerta al pubblico di tipologie di gioco non consentite.

Oltre gli apparecchi, sono state sequestrate anche le somme rinvenute al loro interno all’atto dell’intervento, per un totale di oltre 35mila euro.

I titolari delle attività al cui interno erano installate le apparecchiature irregolari hanno ricevuto diverse sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 180mila euro.

Per uno di loro è scattata anche la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria per reati di frode informatica, esercizio del gioco d’azzardo e mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, quest’ultima obbligatoria ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.