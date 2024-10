La Guardia di finanza del comando provinciale di Cagliari ha individuato, nei garage di un condominio in pieno centro cittadino del capoluogo, nella zona di Is Mirrionis, un’officina meccanica abusiva all’interno della quale venivano modificati motori e centraline elettroniche di moto di grossa cilindrata per aumentarne sensibilmente le prestazioni.

L'officina, nota ai clienti di tutta l’isola come "Succursale Bmw di Is Mirrionis", veniva gestita da A.S., 50 enne di Cagliari, di professione meccanico, regolarmente impiegato presso una nota concessionaria del capoluogo sardo, il quale, durante il tempo libero, svolgeva l’attività realizzando cospicui guadagni.

L'intervento dei militari appartenenti al gruppo di Cagliari, in esecuzione di apposito provvedimento di perquisizione disposto dalla locale procura della repubblica, ha portato al sequestro dell'immobile dove veniva esercitata l’illecita attività, di attrezzature meccaniche ed elettroniche nonché’ pc contenenti software diagnostici di proprietà` di varie case automobilistiche, utilizzati per la riprogrammazione delle centraline elettroniche dei motoveicoli .

L’individuo è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per il reato di truffa poiché’, tra l’altro, rivendeva le motociclette, apparentemente in ottimo stato, dopo averne pesantemente ritoccato il conta chilometri, nonché’ segnalato alla camera di commercio in relazione all’esercizio abusivo dell’attività di autoriparatore.

L’attività, svolta da anni completamente “in nero”, è attualmente al vaglio degli investigatori anche sotto il profilo delle responsabilità in ordine a reati e/o violazioni connessi all’evasione fiscale.