Nella notte, la Guardia Costiera di Cagliari ha coordinato un’operazione di ricerca e soccorso di 3 diportisti belgi, con la barca in avaria e alla deriva ad oltre 50 miglia dalle coste sarde, portandoli in salvo a terra.

L’operazione è iniziata verso le 2 della mattina. Stabilito un contatto radio con l’unità in difficoltà, si è avuto modo di accertare che la stessa, lunga circa 12 metri, era in completa avaria di motore e timone ad oltre 50 miglia dalle coste sarde. Pertanto, data l’urgenza di salvare le persone in difficoltà, è stata immediatamente inviata sul punto la motovedetta M/V CP 320.

Durante la manovra di avvicinamento, il personale della Sala Operativa ha mantenuto stretto contatto radio con i diportisti in difficoltà, invitandoli a mantenere la calma e indossare le dotazioni di salvataggio, mentre la motovedetta ha proseguito la navigazione per portarsi sul punto segnalato. Alle 5.30, dopo aver stabilito un contatto radio e visivo con l'unità alla deriva, si è proceduto a trasbordare i tre diportisti sull'unità di soccorso. La barca, data la momentanea indisponibilità di rimorchiatori, è stata opportunamente segnalata con i previsti "avvisi ai naviganti" in attesa di essere poi recuperata.