La bellissima Indi, nuova protagonista della Campagna di adozioni del Canile comunale di Cagliari, ha fatto il suo ingresso nella struttura lo scorso marzo, ma ora cerca una nuova famiglia pronta ad accoglierla.

Si tratta di una cucciola di 9 mesi, di taglia media molto contenuta (pesa meno di chili), purtroppo era stata abbandonata e fortunatamente trovata dagli operatori comunali, insieme ai fratelli nei pressi della Rari Nantes a Cagliari.

Di tutta la cucciolata, Indi è la più esploratrice e indipendente, estremamente dinamica e ama giocare al riporto. È molto affettuosa con le persone che si occupano quotidianamente di lei.

Per la cucciola si cerca una famiglia di persone dinamiche che abbiano voglia di fare con lei attività quotidiana all'aperto e di farla giocare e divertire. Non è adatta a famiglie sedentarie.

Indi si cede in adozione con regolare vaccinazione e con il microchip. I nuovi proprietari avranno l'obbligo di sterilizzarla. L'intervento sarà effettuato gratuitamente presso il Canile, non appena Indi avrà l'età giusta per affrontarlo.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento, contattando il Canile municipale via mail all'indirizzo: canile@comune.cagliari.it o telefonicamente ai numeri: 070 677 8115 - 070 677 6469.

Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili al link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili .