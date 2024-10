Il capogruppo del Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello denuncia la situazione di degrado all’uscita dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari e lo fa pubblicando un post sui social in cui precisa: “Nei giorni scorsi ci siamo indignati per l'attraversata dei tifosi del Napoli, portando il caso fino in Parlamento. Qui non si è in grado di affrontare e risolvere il problema del decoro urbano. Il silenzio a volte è peggio del rumore”.

Il consigliere si riferisce a quanto accaduto al termine della partita Cagliari – Napoli di lunedì scorso, del corteo non autorizzato nel pieno centro di Cagliari dei tifosi delle due squadre e dell'interrogazione presentata da Ugo Cappellacci al ministro dell'Interno.

In sostanza, ormai a Cagliari (forse perché ci siamo abituati a vedere immagini di degrado?) nessuno si indigna più ed è pronto a difendere davvero la cultura del bene comune.