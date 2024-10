Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile municipale di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30 della mattina. Si invitano gli interessati a fissare preventivamente un appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo di posta elettronica canile@comune.cagliari.it o telefonando al numero 070.677 8115.

Oggi, il Canile comunale, presenta la cagnetta Emmenthal. "E' una meticcia di segugio di circa due anni, femmina sterilizzata, trovata vagante senza microchip e mai reclamata - si legge nella scheda -. Emmenthal è una cagna straordinaria, docile e affettuosa con le persone, socievole e giocosa con tutti i cani".

"Sa andare al guinzaglio, apprezza fare lunghe passeggiate in aree verdi ma si trova a suo agio anche in città. Emmenthal cerca sempre la compagnia delle persone e in canile apre i chiavistelli delle aree sgambamento per raggiungere gli operatori quando questi non si trovano con lei".

"La lunga degenza in canile e la scarsa attività fisica ha favorito l’insorgenza di stereotipie motorie che potranno ridursi fino a scomparire soltanto in un contesto di vita più adeguato. Emmenthal è pronta per andare in famiglia, è adatta anche a famiglie con bambini, si cede in adozione in possesso di microchip e vaccinazioni ma necessita di una famiglia dallo stile di vita dinamico che le garantisca la giusta attività fisica quotidiana".