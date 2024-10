Il Cagliari si regala una gioia e vince 2-0 contro la Juventus. I gol di Gagliano, giovane della Primavera all’esordio da titolare, e Simeone permettono ai ragazzi di Zenga di vincere una partita meritata e giocata con grande piglio.



LA CRONACA



Zenga lancia il giovane attaccante della Primavera Gagliano al fianco di Simeone, con Joao Pedro alle spalle. A centrocampo c’è Rog, in difesa Klavan. Nella Juventus è titolare Cristiano Ronaldo.



Avvio frizzante con due conclusioni in porta, prima di Gagliano per il Cagliari poi con Muratore, giovane centrocampista classe ‘98, per la Juventus. Al settimo girata di Higuain, Cragno è attento. Un minuto dopo, Cagliari in vantaggio: cross di Faragò dalla destra, la palla arriva a Mattiello che rimette in mezzo per Gagliano che con un tocco sottoporta batte Buffon e sigla il suo primo gol in Serie A all’esordio da titolare. La Juve prende in mano il pallino del gioco, ma non riesce ad impegnare Cragno se non con un gol annullato. Al 32’ Bonucci conclude di poco a lato dopo una respinta di Cragno, l’occasione più nitida per i bianconeri dopo mezz’ora di gioco. Al 38’ è Higuain ad andare vicino alla rete con una mezza rovesciata ravvicinata, palla alta. Al 44’ Bentancur all’interno dell’area di rigore scaglia un destro su cui Cragno è attentissimo. Al secondo minuto di recupero il Cagliari raddoppia: botta da fuori di Simeone che sorprende Buffon con un bel destro. L’ultima occasione ce l’ha Pjanic all’ultimo secondo del primo tempo, calcio di punizione che finisce fuori di un soffio.



All’intervallo Zenga lascia negli spogliatoi Gagliano, grande protagonista del match, per mettere dentro Lykogiannis, passando quindi al 3-5-2. Dopo due minuti della ripresa, però, il Cagliari torna al 3-4-1-2 di inizio gara dopo l’infortunio di Rog e l’ingresso di Paloschi. Al 49’ Joao Pedro calcia da fuori area a giro, palla di poco a lato alla sinistra di Buffon. Al 51’ occasionissima per il Cagliari: cross in mezzo, semirovesciata di Simeone e grande intervento di Buffon, ma il Cholito era in fuorigioco. Al 68’ squillo di Ronaldo che calcia forte da fuori, Cragno è attento. Al 70’ doppia occasione per Simeone che prima calcia addosso a Bonucci e poi sulla respinta calcia fuori, disturbato da Rugani. All’80’ ancora Ronaldo che calcia forte verso Cragno, ma bravissimo il portiere rossoblù a respingere. La Juventus prova il forcing finale, prova dei tiri da fuori, ma Cragno è anche oggi ispiratissimo e il match si chiude così.