Tre auto in fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì e l’ingresso di una farmacia danneggiata. E’ successo nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis.

Una notte movimentata per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di due roghi che hanno danneggiato tre auto e nella rimozione di due vetture finite contro l'ingresso della farmacia Sanna, danneggiandone la serranda.

I vigili urbani avrebbero chiarito che l’episodio che ha coinvolto l’ingresso della farmacia sarebbe da ricondursi a un incidente e non ad altre cause.

Per quanto riguarda, invece, l’incendio delle auto, avvenuto in via Is Maglias e in via Bacchelli, è ancora da verificare se le fiamme abbiano un'origine dolosa.