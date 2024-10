“Tra qualche giorno riapre la scuola primaria Italo Stagno, situata in Via Is Mirrionis 80, e nonostante le innumerevoli denunce e proteste, lo spazio antistante è una discarica di rifiuti e macchine abbandonate e bruciate. Una vergogna che non si riesce a porre fine”.

È la denuncia che arriva alla nostra Redazione da un cittadino cagliaritano, Valerio Piga. In questa discarica a cielo aperto c’è davvero di tutto, come si vede dal video e dalle foto inviate dallo stesso Valerio.

“Ma che esempio diamo ai bambini che frequentano la scuola?”, si domanda giustamente il cittadino.