Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un'auto questa mattina a Cagliari ed è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu.

L'incidente è avvenuto verso le 8.00 in via Bandello. Il ragazzino stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali quando un auto lo ha travolto. Il conducente si è fermato per soccorrerlo e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118.

Ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, il ragazzo sarà sottoposto a un intervento chirurgico, le sue condizioni sono gravi. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.