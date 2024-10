Non ce l’ha fatta la 77 enne investita da un'auto, guidata da una donna di 35 anni, nel quartiere di Mulinu Becciu, a Cagliari. L’incidente è avvenuto verso le ore 7 della mattina tra via Crespellani e via Cimabue. Agnese Murgia è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu, ma le sue condizioni, apparse da subito gravi, sono peggiorate ed è morta. Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta dall’auto. L'automobilista non avrebbe visto il pedone perchè accecata dal sole.