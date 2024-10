"Ciao a tutti, mi sono risvegliata e piano piano mi sto riprendendo, scusate se non riesco a rispondere a tutti ma siete seriamente tanti. Grazie mille a tutti, che mi siete stati vicini e avete pregato per me".

E' il messaggio condiviso nella tarda serata di ieri sui social da Gaia Andreuccetti, una delle due giovani che sabato scorso, intorno alle 5,30, sono state travolte da un'auto in viale Marconi mentre attraversavano le strisce pedonali.

Erano state trasferite d'urgenza al Brotzu, in condizioni critiche. A quasi una settimana dall'accaduto la giovane Gaia rassicura i suoi contatti sul suo stato di salute.

Poi la giovane commenta, ancora sui social, la notizia secondo cui un'immagine della stessa, che la ritraeva dopo il terribile incidente, sarebbe stata diffusa sulle chat WhatsApp: "Siete stati allucinanti a farmi quella foto, e anche peggio a farla girare", scrive amareggiata.