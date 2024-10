Un gruppo di estranei si è introdotto all'interno del liceo linguistico Eleonora D'Arborea di Cagliari durante l'occupazione degli studenti e quando la dirigente scolastica ha cercato di capire chi fossero, è stata travolta dal fuggi fuggi generale, cadendo a terra.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Ragazzi e ragazze, da quanto si apprende, erano in aula magna per l'occupazione permanente, tra di loro un gruppo di coetanei estranei alla scuola. La preside, venuta a conoscenza dell'intrusione, si è precipitata nell'aula.

A quel punto, gli studenti sono fuggiti in massa, travolgendola. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri. Da quanto si apprende, gli intrusi erano stati visti poco prima in un laboratorio e in un deposito dove sono custodite mascherine e altri dispositivi in possesso del liceo per il contrasto alla pandemia, non si può escludere che sia stata rubata qualcosa. A seguito del fatto l'occupazione è cessata su decisione degli stessi studenti.