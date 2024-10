Un 37enne bengalese è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Ha infastidito e messo in pericolo gli automobilisti in transito in centro a Cagliari, poi ha importunato una ragazza. L'episodio è avvenuto ieri notte tra piazza Matteotti e via Sassari. L'uomo, ubriaco, ha prima intralciato gli automobilisti, poi si è spostato in via Sassari e ha iniziato a importunare una giovane donna.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri. Il 37enne, appena visti i militari, si è scagliato contro di loro cercando di colpirli con calci e pugni, ma è stato bloccato. I carabinieri lo hanno portato in caserma, poi visto che aveva una ferita alle dita della mano destra hanno chiamato il 118 che lo ha trasportato in ospedale. Il 37enne, piantonato dai militari, sarà dimesso oggi e poi si presenterà in tribunale per essere processato per direttissima.