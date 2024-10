Ieri a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un intervento e di una breve attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di ricettazione, un 45enne romeno, un 30enne senegalese ed una 36enne di Quartu, tutti disoccupati e con precedenti esperienze giudiziarie.

Gli stessi, alle precedenti ore 00.15 circa, in via Tonale, dopo aver ingaggiato una rumorosa lite che aveva allarmato i vicini su possibili nefaste conseguenze, riguardante questioni di denaro, controllati da militari operanti, a seguito di una perquisizione locale sono stati trovati in possesso di capi di vestiario, 4 piastre per capelli, un arriccia capelli e un asciuga capelli, tutto di verosimile provenienza furtiva.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura. I militari sono al lavoro per capire chi sia la vittima del trafugamento, così da poter restituire la refurtiva.