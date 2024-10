Questa mattina, nella sala di Presidenza di viale Trento, il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha incontrato l’ambasciatrice della Palestina in Italia, Mai Al Kaila, in visita ufficiale in Sardegna.

Tra i temi toccati nel corso del colloquio istituzionale, il lavoro che la Regione Sardegna porta avanti come Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo.

Il presidente Pigliaru ha illustrato all’ambasciatrice i punti del programma che coinvolgono la Palestina, specificando come l’obiettivo generale sia la promozione di un processo di cooperazione armoniosa e sostenibile nel bacino del Mediterraneo, affrontando le sfide comuni e valorizzando le potenzialità dell'area. Mai Al Kaila, sottolineando la presenza in Sardegna di una comunità palestinese molto attiva, si è soffermata sulle attuali difficoltà della Palestina e ha auspicato che il settore turistico, con particolare riferimento al turismo religioso, possa diventare proficuo terreno di incontro.