Dopo aver incrociato per strada alcuni agenti di polizia locale li ha aggrediti verbalmente e poi spintonati. E' successo nel pomeriggio di ieri a Cagliari, in via Roma, quando un senegalese di Quartu ha compiuto il gesto senza un apparente motivo.

L’uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Per l'identificazione del soggetto è servito il lavoro della Scientifica che ha preso le impronte digitali, poiché questi non possedeva documenti e ha rifiutato di dare le proprie generalità.

A seguito degli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che il senegalese era già ristretto ai domiciliari. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato immobilizzato e condotto al Comando di via Crespellani.

Un agente è finito al Brotzu a causa delle ferite riportate nella colluttazione, mentre il responsabile dell'aggressione è stato trasferito nel carcere di Uta.