Incidente tra auto e scooter in via Is Mirrionis, a Cagliari. Intorno alle 13, poco dopo la rotatoria, la vettura e il motociclo, entrambi diretti verso piazza San Michele, si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il passeggero dello scooter, un bambino di undici anni, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu inizialmente con assegnato un codice rosso. I medici del pronto soccorso lo hanno visitato riscontrando ferite guaribili in 15 giorni.

Il papà, cagliaritano, non avrebbe riportato traumi importanti. È stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e le ambulanze del 118.