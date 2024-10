Un tamponamento tra un'auto ed un camion al km 8,8 sulla Ss 131 vicino allo svincolo per l'aeroporto in direzione Cagliari ha causato una fila di circa 4 km. Sulla strada si viaggia su una sola corsia. Non ci sono feriti gravi. Sul posto la polstrada di Cagliari.

Foto tratta da: LaNazione.it