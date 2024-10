Nella mattinata di oggi si sono registrati forti rallentamenti sull'asse mediano di scorrimento in direzione Poetto, all'altezza dell'Hotel Ulivi e Palme, dove si è verificato un incidente. Secondo quanto ricostruito, una Peugeot 2008, guidata da un 73enne di Cagliari, arrivato all'altezza del km 7 dell'asse mediano di scorrimento, per cause in corso di accertamento, si spostava di corsia e si scontrava con una Fiat 500 condotta da un 27enne residente nel medio campidano, che già percorreva la corsia di sinistra.

A seguito dell'incidente hanno riportato ferite i due occupanti della Fiat 500, soccorsi dal 118 e trasportati con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu e del Policlinico.