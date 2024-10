Incidente stradale questa mattina a Cagliari.

Un'auto, guidata da una 50enne residente nell'hinterland cagliaritano, mentre percorreva Viale Monastir in direzione centro città, arrivata a 100 metri dall'incrocio semaforico con via Delle Notti, per cause in fase di accertamento, si è scontrata violentemente con una moto, condotta da un 43enne di Monastir.

Il motociclista, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al Policlinico di Monserrato con assegnato codice rosso.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi di legge.