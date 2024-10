Incidente stradale questa notte in viale Poetto all'altezza della Monfenera, a Cagliari.

Una Nissan Micra condotta da un 25enne cagliaritano, per cause in fase d'accertamento, nel percorrere il viale in direzione Marina piccola avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire contro un albero posto nell'isola spartitraffico centrale.

Il giovane, rimasto incastrato, è stato soccorso dagli uomini dei Vigili del fuoco e poi affidato alle cure degli operatori 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia municipale.