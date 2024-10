Intorno all’una è divampato un incendio che ha interessato uno studio medico situato al primo e secondo piano di un palazzo di sei piani in via Mameli angolo via Nazario Sauro.

Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Viale Marconi, una dal distaccamento cittadino del porto e altre due da Iglesias e Sanluri. Sei i mezzi di supporto, di cui quattro autobotti, una autoscala e un carro aria.

Una coltre di fumo nera ha invaso la zona. Non ci sono persone coinvolte e non è stato necessario evacuare lo stabile interessato in quanto i locali sovrastanti sono adibiti ad uffici e il piano terra a locali commerciali.

Attualmente l’incendio è sotto controllo, sono in corso le operazioni di bonifica.

Le indagini per stabilire le cause dell’incendio saranno effettuate al termine della messa in sicurezza dell’area interessata.