Questa notte gli agenti si sono presentati presso l’abitazione di Francesco Sois, 29enne cagliaritano ai domiciliari in seguito all'accusa di furto aggravato. Durante il controllo dei poliziotti Sois era effettivamente in casa, ma quando questi ha aperto la porta, presentatosi vestito di tutto punto, gli agenti si sono insospettiti.

Avendo il presentimento che terminati i controlli l'uomo potesse uscire, sono rimasti in osservazione, a distanza. L’intuito si è rivelato vincente, infatti dopo circa 45 minuti il secondo equipaggio che si era appostato nelle vicinanze della casa, ha sorpreso Sois che camminava furtivamente a ridosso dei muri delle abitazioni, cercando di evitare la luce dei lampioni per non essere visibile.

Quando dopo circa 30 minuti ha fatto ritorno a casa, ad attenderlo c'erano i poliziotti, che lo hanno scortato in questura e trattenuto in stato arresto per evasione, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.