Questo pomeriggio alle 16.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale della 66esima edizione della Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna al Palazzo dei Congressi. Domani 25 Aprile l’apertura al pubblico.

La Fiera Internazionale della Sardegna si prepara a tagliare il nastro della 66esima edizione della Campionaria, la manifestazione generale che abbraccia tutte le categorie merceologiche.

Saranno i presidenti della Fiera Ignazio Schirru e della Camera di Commercio di Cagliari e dell’Unioncamere Sardegna Giancarlo Deidda, ad aprire la cerimonia di inaugurazione.

Interverranno anche il presidente della Regione Francesco Pigliaru, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente dell’Unioncamere nazionale Ferruccio Dardanello.

Un’occasione per fare una riflessione comune sull’economia sarda, sulle politiche regionali e della città e sviluppare nuove sinergie tra le istituzioni per superare la crisi.

In chiusura la premiazione delle ditte “storiche” che da più tempo espongono in fiera e delle aziende più longeve iscritte alla Camera di commercio di Cagliari.

Ampia vetrina commerciale, la Fiera Campionaria ha saputo recepire le innovazioni tecnologiche proposte dal mercato internazionale, contribuendo così a modernizzare i settori trainanti dell'economia isolana.



L’immancabile appuntamento con la Fiera Internazionale Campionaria della Sardegna è in programma dal 25 aprile al 5 maggio. Da più di 60 anni la Campionaria continua a caratterizzarsi come la più importante vetrina economica della Sardegna, offrendo una vasta scelta di proposte nazionali ed internazionali capaci di orientare e soddisfare le esigenze di un pubblico curioso e attento alle novità.

Offrire una rappresentazione di un ampio numero di prodotti e servizi è il filo conduttore della manifestazione con una particolare attenzione ai settori produttivi della Sardegna.



Inoltre come di consueto sarà dedicato ampio spazio espositivo alle seguenti merceologie:



-Edilizia, bioedilizia, energie alternative e risparmio energetico

-Attrezzature, macchinari e nuove tecnologie per l’industria, l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento

-Salone della Casa: mostra del Mobile, Antiquariato e Complemento d’arredo. Soluzioni e consulenze per chi arreda, ristruttura e cerca casa.

-Giardinaggio, Orticultura, Arredi per esterni