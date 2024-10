Alla presenza del sindaco Paolo Truzzu, del vice sindaco e assessore al Verde pubblico Giorgio Angius e di numerosi consiglieri comunali, è stata inaugurata questa mattina di sabato 24 settembre una nuova area verde nella Municipalità di Pirri, all’incrocio tra Via Vesalio e Via Giovane Italia. Il nuovo spazio è frutto di una cessione da privati e si estende per circa 750 metri quadrati.

"Un nuovo spazio verde per tutta la città - afferma il sindaco Paolo Truzzu - Un intervento che deriva da una cessione, l'impresa ha realizzato un nuovo palazzo e ha realizzato questo giardino che ha ceduto all'Amministrazione comunale. E' un vero e proprio spazio green, come previsto per una Cagliari Capitale del Verde, con risparmio energetico, idrico, efficientamento delle risorse, miglioramento della qualità dell'aria e verde attrezzato".

"La realizzazione di questo spazio verde attrezzato è un'operazione che trova l'interesse del privato e del pubblico - ha proseguito il vice sindaco e assessore al Verde pubblico Giorgio Angius - Voglio sottolineare la qualità del lavoro realizzato dall'Impresa Secci che ha previsto un impianto di sub-irrigazione ad alto risparmio idrico, collegato ad una vasca di accumulo, e un impianto di illuminazione a led a risparmio energetico, che consentiranno un minor carico sulle bollette del Comune".

L'intero area è a prato verde, arricchita da arbusti ed essenze, arredata con cinque panchine, sei lampioni a luci led e una fontanella.