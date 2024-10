"Portare avanti e rafforzare ulteriormente il legame tra la comunità romena e la città”. Queste le parole di Cosmin Mitrea, ministro consigliere, console ad interim della Romania a Roma, accompagnato dall'addetta dell'Ambasciata per gli Affari sociali, Mirela Videa, in visita questa mattina a Palazzo Bacaredda.

Per la prima volta a Cagliari, il diplomatico è stato ricevuto dal vicesindaco Giorgio Angius, che ha ribadito la “piena disponibilità dell'Amministrazione comunale per approfondire le tematiche di interesse comune”. Ma che per “rispondere alle esigenze della comunità romena”, che in città conta 790 residenti”. Prima dell'arrivederci, il consueto scambio di doni e le foto di rito.