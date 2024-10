Un via vai di tossicodipendenti in tutte le ore del giorno e della notte. È quanto riscontrato, a seguito di appostamenti, dagli agenti del gruppo Falchi della Squadra Mobile.

Come riferito dagli investigatori, nella mattinata di ieri, 22 luglio, è scattato il blitz della Polizia in una palazzina del civico 6 di via Schiavazzi: due poliziotti, eludendo la vigilanza della vedetta posizionata nel pianerottolo del 3° piano, si sono messi in coda a due tossicodipendenti spacciandosi per clienti. Gli agenti, dopo avere studiato le mosse degli spacciatori e aver assistito alla cessione della droga, hanno agito bloccando Fausto Serra, 50 anni, “la vedetta” e Francesco Caria, di 44.

Il terzo, Mattia Antonio Dessì, 21enne, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato da un equipaggio delle Volanti opportunamente predisposto all’esterno.

Il giovane, come spiegato dalla Polizia, è stato trovato in possesso di 20 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo lordo di 2,1396 grammi, 62 involucri contenenti eroina, per un peso complessivo lordo di grammi 7,2071; 50 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo lordo di 5,6301; 50 involucri contenenti eroina per un peso complessivo lordo di 5,7674 grammi.

Tutti e tre sono stati arrestati e sono in attesa di direttissima che si svolgerà nella mattinata odierna.