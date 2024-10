Stanotte a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno contestato due sanzioni amministrative pecuniarie da 400 euro, per violazione degli obblighi di permanere in casa in orario notturno, ai fini del contenimento dei contagi da Covid-19.

Si tratta di un 40enne del luogo, vecchia conoscenza dei militari, disoccupato, e di un 29enne con le stesse caratteristiche. Normalmente - spiegano gli uomini dell'Arma - chi viene fermato di notte in tempi di pandemia ha avuto precedenti problemi con la giustizia. È un dato statistico facilmente riscontrabile.

Sono stati fermati per strada in via Balilla, alle 3 circa. Interrogati a proposito della loro presenza per strada di notte, non avrebbero saputo fornire una valida giustificazione.