Nel pomeriggio di ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri e della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per i reati di ricettazione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere un 30enne del luogo, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

I militari avrebbero notato all’interno dei giardini pubblici in via Flavio Gioia un uomo che alla loro vista scappava a bordo di uno scooter e, poco distante, sarebbe andato a sbatter contro una Golf, il cui conducente era impegnato ad effettuare una manovra per uscire da un parcheggio.

L’uomo, dopo l’impatto con l’auto avrebbe abbandonato il mezzo, proseguendo la fuga a piedi e tronando nuovamente nei pressi dei suddetti giardini, dove è stato fermato dai carabinieri. Durante la conseguente perquisizione, il sospettato avrebbe consegnato spontaneamente un coltello a serramanico con lama di 10 cm che custodiva in tasca, mentre all’interno della sella dello scooter sarebbe rinvenuto un coltello da cucina con lama di 17 cm.

Sarebbe stato altresì accertato che lo scooter risultava oggetto di furto perpetrato a Cagliari lo scorso 15 agosto. I coltelli sono stati sequestrati, mentre lo scooter, che durante la collisione con la Golf aveva riportato dei danni, è stato restituito al legittimo proprietario. All’uomo è stata inoltre contestata la violazione amministrativa della guida senza patente, perché mai conseguita.