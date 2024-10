Miss Italia in carica, Giulia Arena, arriva alla 66ª edizione della Fiera Internazionale Campionaria della Sardegna, e lunedì 28 aprile 2014, alle ore 10:30, presso lo stand espositivo dell’Esercito Italiano sarà la madrina d’eccezione della conferenza stampa di presentazione della fase regionale di “Miss Italia 2014”.

Il connubio ormai consolidato tra il concorso di Miss Italia, rappresentato in Sardegna da Michela GIANGRASSO e l'Esercito Italiano, affianca due mondi apparentemente molto distanti fra loro, ma in realtà molto simili ed affini se considerati nell’ottica di principi e di ideali, quali l’onestà, la lealtà e l’amor patrio, che entrambi gelosamente custodiscono e contraddistinguono da sempre sia un’Istituzione Storica come l’Esercito Italiano, che il concorso di Miss Italia che racchiude in se la storia della bellezza e del costume Italiano degli ultimi 75 anni.

Alla conferenza stampa di presentazione, che ufficialmente da il via alla fase di selezione Regionale per la aspiranti “Miss”, parteciperanno il Comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna, Generale di Corpo d’Armata Claudio Tozzi, il Presidente ed il Direttore della Fiera Internazionale della Sardegna Ignazio SCHIRRU e Giampiero UCCHEDDU, il presidente del CONI Sardegna Gianfranco FARA, il conduttore Matteo BRUNI, e Massimiliano MEDDA.